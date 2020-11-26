Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии

Американские археологи обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии — таинственный амулет, сделанный из минерала под названием кальцит.

Ученые решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит, сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of the Royal Society Interface.

Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для «духовной защиты» мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.

Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.

Бальзамированное тело, известное как «портретная Мумия Хавара 4», обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.