НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии

Источник:
РИА Новости
261 0

Американские археологи обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии — таинственный амулет, сделанный из минерала под названием кальцит.

Ученые решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит, сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of the Royal Society Interface.

Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для «духовной защиты» мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.

Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.

Бальзамированное тело, известное как «портретная Мумия Хавара 4», обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.

Еще по теме
Сибирские ученые предложили способ долгого сохранения продуктов
Сибирские ученые создали «броню» для транспорта
Создана самая маленькая единица памяти
Ученые узнали о вытягивании и скручивании нашей галактики
смотреть все
Технологии #Наука #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал проработать правила удаленки
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Windows 10 научат запускать Android-приложения
•
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кляйн написал слезное письмо семье из СИЗО
Сибирь 26.11.2020 16:17
Путин открыл цех в Братске по производству вакцины против COVID
Сибирь 26.11.2020 16:15
Новосибирская область возьмет «сверхзаймы» в 2021 году
Сибирь 26.11.2020 16:05
Иркутян оставили без новогоднего фейерверка
Сибирь 26.11.2020 15:12
Самое популярное
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4611
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
3131
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
3079
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
2886
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал проработать правила удаленки
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Windows 10 научат запускать Android-приложения
•
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Исторический сериал «Грозный» стартует на канале «Россия»
32
Президент России назвал главные мировые риски
31
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
26