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Медсестер больницы в Новосибирске обвинили в избиениях детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Следователи предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми двум медсестрам «Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы», сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В соцсетях появились видеозаписи, где медсестры в туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы. Это стало причиной уголовных дел о ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенным с жестоким обращением, в отношении двух медиков.

Следствием установлено, что 2 ноября утром 35-летняя медицинская сестра схватила за волосы и ударила ребенка по лицу, потому что он не спал, через два дня схватила девочку за волосы и с силой швырнула на кровать также из-за нарушения режима сна. Другая 55-летняя медицинская сестра ударила ребенка по спине, потому что он не спал в положенное время.

Следователи предъявили подозреваемым обвинение в инкриминируемых преступлениях. Им грозит до трех лет заключения.

Также следователи расследуют уголовное дело о халатности руководства больницы, санкции статьи предусматривают в качестве наказания штраф или исправительные работы.

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