Сибирские ученые предложили способ долгого сохранения продуктов

Ученые Сибирского федерального университета и их коллеги из Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» придумали, как сохранить свежесть и полезные свойства продуктов, затормозив процесс изменения жиров с помощью твердых оксидных пленок, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые попробовали «прокачать» стекло, из которого обычно делается тара для расфасовки и хранения растительных масел, с помощью тонкой прозрачной оксидной пленки индия-олова In-Sn-O (ITO). Прозрачная оксидная пленка, покрывающая стекло, продлевает срок годности масла за счет торможения процесса распада жиров, а убедиться в доброкачественности масла в такой упаковке можно, в том числе, визуально.

В отличие от емкостей из темного стекла, которые традиционно считаются более надежными для хранения масел, стекло, покрытое оксидными пленками, ничего не скрывает — покупатель легко убедится в отсутствии осадка и других признаков неблагополучия, просто взглянув на бутылку.

#Наука Как ускоритель продлит жизнь продуктов

«Защитные пленки на основе оксидов металлов эффективно препятствуют проникновению УФ-излучения, защищают от влажности и агрессивных условий окружающей среды и повышают механическую прочность стеклянной тары», — сказала доцент кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Светлана Марченкова.

При нарушении правил хранения в масле вырабатываются свободные жирные кислоты и глицерин, количество которых и показывает кислотное число. Если перекисных соединений выделяется мало в процессе окисления жиров, они уже опасны для здоровья и оказывают токсичное действие на организм человека.

«Мы считаем, что пленки оксидов индия-олова, прозрачные в видимой области спектра, могут надежно защитить продукты питания от окисления. Безвакуумная растворная технология получения пленок на масштабных поверхностях позволит в будущем наносить такие твердые пленки не только на стеклянную тару, но и даже на витрины супермаркетов, чтобы повысить срок хранения продуктов и сделать их максимально безопасными для человека», — объяснила Марченкова.