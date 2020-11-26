Сибирские ученые предложили способ долгого сохранения продуктов

Ученые Сибирского федерального университета и их коллеги из
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» придумали, как
сохранить свежесть и полезные свойства продуктов, затормозив процесс изменения
жиров с помощью твердых оксидных пленок, сообщает пресс-служба вуза.
Ученые попробовали «прокачать» стекло, из которого обычно
делается тара для расфасовки и хранения растительных масел, с помощью тонкой
прозрачной оксидной пленки индия-олова In-Sn-O (ITO). Прозрачная оксидная пленка, покрывающая
стекло, продлевает срок годности масла за счет торможения процесса распада
жиров, а убедиться в доброкачественности масла в такой упаковке можно, в том
числе, визуально.
В отличие от емкостей из темного стекла, которые традиционно
считаются более надежными для хранения масел, стекло, покрытое оксидными пленками,
ничего не скрывает — покупатель легко убедится в отсутствии осадка и других
признаков неблагополучия, просто взглянув на бутылку.
«Защитные пленки на основе оксидов металлов
эффективно препятствуют проникновению УФ-излучения, защищают от влажности и
агрессивных условий окружающей среды и повышают механическую прочность
стеклянной тары», — сказала доцент кафедры технологии и организации
общественного питания СФУ Светлана Марченкова.
При нарушении правил хранения
в масле вырабатываются свободные жирные кислоты и глицерин, количество которых
и показывает кислотное число. Если перекисных соединений выделяется мало в
процессе окисления жиров, они уже опасны для здоровья и оказывают токсичное
действие на организм человека.
«Мы считаем, что пленки оксидов индия-олова, прозрачные в
видимой области спектра, могут надежно защитить продукты питания от окисления.
Безвакуумная растворная технология получения пленок на масштабных поверхностях
позволит в будущем наносить такие твердые пленки не только на стеклянную тару,
но и даже на витрины супермаркетов, чтобы повысить срок хранения продуктов и
сделать их максимально безопасными для человека», — объяснила Марченкова.