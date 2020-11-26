Русская трагикомедия «Человек из Подольска» вышла в прокат

Дебютный фильм театрального режиссера Семена Серзина «Человек из Подольска» стартовал в широком прокате в четверг, 26 ноября.

«Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В ней драматург рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией.

Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов, а сам Данилов получил за пьесу «Золотую маску».

«В "Человеке из Подольска" нет плохих и хороших, эта история не расставляет все по местам, делая полицию плохой, а маленького человека из Подольска — хорошим. Нет. Все намного сложнее, проблема спрятана намного глубже — в самом человеке. В каждом конкретном человеке, который боится брать ответственность ни за себя, ни за что-либо», — сказал режиссер Семен Серзин.