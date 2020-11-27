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Глава Бурятии подпишет указ об отмене локдауна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу подпишет указ о выходе из локдауна для столовых и кафе, магазинов и торговых центров с понедельника. Но они должны будут соблюсти ряд требований для возобновления работы.

Бурятия стала первым регионом России с начала второй волны коронавируса, который ввел частичный локдаун. С 16 по 30 ноября закрылись торговые центры, магазины непродовольственных товаров, бани, бассейны. Не работали точки общепита: кафе, бары, рестораны, столовые, клубы.

В пятницу Цыденов внесет изменения в указ, разрешающие работать всем организациям в республике. Но предпринимателям предъявят ряд требований для работы. Минпромторг республики рекомендовал:

  • Соблюдать рекомендации Роспотребнадзора (масочный режим, социальная дистанция между посетителями)
  • Регулярно включать аудио-оповещение в торговых центрах и комплексах о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим,
  • СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани сауны могут работать только по предварительной записи
  • Руководители ТЦ в предпраздничные и праздничные дни должны будут регулировать потоки покупателей и не допускать нарушения социальной дистанции.

После введения частичного локдауна, глава Бурятии выступил в прямом эфире и объяснил, что запрет на работу организаций был вынужденной мерой. Необходимо было снизить риски быстрого распространения коронавируса. Цыденов заверил, что в ближайшее время в Бурятии не станут закрывать предприятия или организации.

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