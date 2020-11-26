COVID-госпиталь в Новосибирске наказали за нарушение санитарных норм

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей новосибирскую больницу №11, где содержатся пациенты с коронавирусом, за нарушение санитарно-гигиенических требований.

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Как сообщается на сайте Ленинского районного суда Новосибирска, в больнице №11 прошла внеплановая проверка Роспотребнадзора. В результате в медучреждении обнаружились нарушения закона, «выразившиеся в нарушении действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов».

Суд назначил руководству больницы штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.