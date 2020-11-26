Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи

Госкомпания «Дом.РФ» планирует запустить программу субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке — воспользоваться ей смогут пока только молодые заемщики с детьми, сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Госкомпания «Дом.РФ» (единый институт развития в жилищной сфере) выделит 300 миллионов рублей на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор компании Виталий Мутко. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».

По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов рублей в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

Программа будет распространяться только на первичный рынок, то есть на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.