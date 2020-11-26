Подозреваемый в госизмене томский физик останется в СИЗО

Лефортовский суд Москвы продлил арест томскому ученому Александру Луканину, подозреваемому в государственной измене, до 21 января.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Луканину на два месяца, до 29 января», – сообщил ТАССпредставитель суда.

Луканина арестовали в Томске в рамках уголовного дела о госизмене. По информации агентства, разработки, которые он, предположительно, передал Китаю, были связаны с альтернативными источниками питания.

Луканин работал в Томском политехническом университете, после – в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию ученого пригласили в Шэньянский университет в Китае.