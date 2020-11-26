Энергетики Бурятии вышли на пикеты из-за зарплат

Сотрудники «Бурятэнерго» вышли на пикеты из-за недовольства формальным повышением зарплаты, когда заработную плату повышают на уровень инфляции, одновременно уменьшая премии, сообщила Объединенная организация профсоюзов Бурятии.

В октябре работники филиала «Бурятэнерго» инициирован коллективный трудовой спор между ПАО «Россети Сибирь» и ППО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго». Сотрудники филиала Бурятии вышли на одиночные пикеты к зданию Народного Хурала (республиканского парламента).

По информации профсоюзов, сотрудники «Бурятэнерго» сообщили, что заработные платы им повышают формально. То есть индексируют на уровень инфляции, но при этом уменьшают премии. В итоге зарплаты могут не только не повыситься, но и уменьшится.

Основным видом деятельности ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» является передача электрической энергии. В состав филиала входит три производственных отделения: Центральные электрические сети, Байкальские электрические сети, Южные электрические сети. В компании работает более 2,1 тысяч человек.