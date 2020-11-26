НАВЕРХ

Мэр Новокузнецка заявил о нехватке 600 человек для перевозок горожан

Источник:
Sibnet.ru
117 0
Фото: © Администрация Новокузнецка

Транспортным предприятиям Новокузнецка, где неудачно началась транспортная реформа, не хватает около 600 работников для полноценной организации перевозок жителей города, сообщил глава города Сергей Кузнецов в соцсетях.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась на прошлой неделе, в город пришел новый перевозчик — «Питеравто». Жители часами ждали автобусы на остановках, транспорт или опаздывал, или не приезжал вовсе. Дефицит рабочих кадров вызван тем, что работники бывших частных перевозчиков отказались сотрудничать с новой компанией.

«Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и, пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия — водители. Подчеркиваю, ставку мы делаем на местных водителей! И компании готовы взять на работу еще около 600 человек», — написал Кузнецов.

Он уточнил, что до 1 февраля новые водители будут получать 338 рублей в час, а, те, кто работает с начала транспортной реформы, — 400 рублей в час.

Еще по теме
Более 5 млн украли на ремонте томской трассы в рамках нацпроекта
Проезд в автобусах Новокузнецка временно стал бесплатным
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
Власти решили поднять цену на проезд в метро Новосибирска
смотреть все
Кузбасс #Транспорт и дороги #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Раскрыта новая схема обмана россиян
•
Россия успешно испытала новую противоракету
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
COVID-госпиталь в Новосибирске наказали за нарушение санитарных норм
Сибирь 26.11.2020 12:30
Подозреваемый в госизмене томский физик останется в СИЗО
Сибирь 26.11.2020 12:01
Новосибирские дачники назвали невыполнимым закон о «тихом часе»
Сибирь 26.11.2020 12:00
Энергетики Бурятии вышли на пикеты из-за зарплат
Сибирь 26.11.2020 11:50
Самое популярное
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4540
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
4073
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
3099
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
2740
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Раскрыта новая схема обмана россиян
•
Россия успешно испытала новую противоракету
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
Исторический сериал «Грозный» стартует на канале «Россия»
28
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
26