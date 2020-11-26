Мэр Новокузнецка заявил о нехватке 600 человек для перевозок горожан

Транспортным предприятиям Новокузнецка, где неудачно началась транспортная реформа, не хватает около 600 работников для полноценной организации перевозок жителей города, сообщил глава города Сергей Кузнецов в соцсетях.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась на прошлой неделе, в город пришел новый перевозчик — «Питеравто». Жители часами ждали автобусы на остановках, транспорт или опаздывал, или не приезжал вовсе. Дефицит рабочих кадров вызван тем, что работники бывших частных перевозчиков отказались сотрудничать с новой компанией.

«Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и, пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия — водители. Подчеркиваю, ставку мы делаем на местных водителей! И компании готовы взять на работу еще около 600 человек», — написал Кузнецов.

Он уточнил, что до 1 февраля новые водители будут получать 338 рублей в час, а, те, кто работает с начала транспортной реформы, — 400 рублей в час.