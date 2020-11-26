Опубликован трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби»

Герои «Реальных пацанов» переживут последнее приключение вместе – зомби-апокалипсис в Перми.

По сюжету антиблокбастера «Реальные пацаны против зомби», в Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие.

Главные герои — Колян, Лера, Вован Марина, Валя, Эдик, Игорь Сергеевич и Базанов, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все идет хорошо, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

В широкий прокат отвязная комедия «Реальные пацаны против зомби» выйдет 17 декабря. Создатели пообещали зрителям, что они смогут расслабиться и с улыбкой и долей облегчения проводить 2020.