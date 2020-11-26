Полицейского в Забайкалье задержали по подозрению в убийстве

Сотрудника МВД в Забайкальском крае задержали по подозрению в убийстве мужчины, доставленного в отдел полиции, сообщило региональное СУ СК.

По данным следствия, 22 ноября в отдел полиции «Железнодорожный» доставили задержанного 42-летнего местного жителя. Помощник оперативного дежурного без законных оснований применил физическую силу в отношении мужчины. Задержанный получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался.

Региональный следственный комитет предъявил полицейскому обвинение по пунктам «а, в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи СК задержали подозреваемого на 48 часов. Суд должен избрать меру пресечения для полицейского, не исключено, что его направят в СИЗО. В отделе полиции провели обыски, изъяли записи камер видеонаблюдения. Допрашиваются руководство и сотрудники отдела полиции.