Врач в Бурятии обратилась к участникам «подпольной» вечеринки

Главный нефролог Бурятии Вера Бадмаева, работающая сейчас в одном из госпиталей для больных с COVID-19, обратилась к участникам «подпольной» вечеринки на своей странице в Instagram. Медик сказала, что не будет уговаривать носить маски и соблюдать ограничения, но напомнила, что коронавирус беспощаден.

С 16 по 30 октября в Бурятии объявлен частичный локдаун, работа кафе баров и ресторанов запрещена. Но на выходных в Сети появилось видео, с пятничной вечеринкой в одном из клубов. На кадрах заметно, что в помещении находятся десятки молодых людей без масок.

На видео отреагировала главный нефролог Бурятии, которая в числе прочих медиков с весны работает в ковидном госпитале. Он предположила, что молодые люди, вероятно, пошли на вечеринку, потому что «страшно устали от ограничений».

«Поверьте! Я тоже от них устала. И коллеги мои устали. И друзья мои устали. Да и дети мои (представляете, у меня есть дети, не только одна работа), тоже устали от ограничении! Я давно не виделась с пациентами после трансплантации, с пациентами из додиализнои группы, и с нашими диализными пациентами. Как выглядят мои любимые друзья, я почти не помню...» — поделилась женщина.

Врач сказала, что не собирается никого уговаривать надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Уговоры не помогают. Но медик напомнила, что коронавирус есть и он беспощаден.