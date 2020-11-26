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Сибирские ученые создали «броню» для транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пермский политехнический университет

Ученые из Томска и Перми запатентовали уникальный сверхпрочный материал, из которого можно создать укрепляющие плиты, своего рода «бронежилеты» для корпусов автомобилей.

«Разработка способна защитить автомобильный и железнодорожный транспорт от повреждений. Из нового материала можно производить защитные плиты для корпуса машин. По действию они похожи на керамические вставки в бронежилете: энергоемкий материал берет удар на себя, а автомобиль остается целым», – цитирует пресс-служба Пермского политехнического университета доктора технических наук Анну Игнатову.

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Разработку впервые создали без дефицитных и токсичных материалов. Ученые из пермского вуза и Томского политехнического университета уже запатентовали изобретение.

Материал содержит оксиды кремния, магния, алюминия, титана, марганца, кальция, натрия, калия, хрома и ванадия и серу. Испытания показали, что он в 15 раз дольше противостоит износу, чем металл, а по прочности напоминает камень.

«Разработка также будет полезна в гражданском и дорожном строительстве – например, для создания тротуарной плитки, бордюров, фонтанов, украшений для фасадов. Из материала можно изготавливать взрывобезопасные контейнеры для аэропортов, вокзалов и метро», – добавила Игнатова.

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