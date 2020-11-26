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Лолита пожаловалась на финансовые трудности артистов из-за пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: IraNata / CC BY-SA 3.0

Певица Лолита Милявская объяснила, почему даже крупные артисты во время пандемии оказались в бедственном положении.

Из-за пандемии концерты, шоу и другие массовые мероприятия ограничили, а в какие -то периоды и вовсе запретили. Артисты начали массово жаловаться на кризис, но некоторые зрители считают, что у звезд есть большие заначки и другие доходы, не связанные с выступлениями.

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Лолита Милявская в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, что у артистов очень большие расходы, особенно сейчас. По ее словам, в России около 200 топовых артистов, которые «делают» деньги. От них доход получают еще порядка 600 тысяч человек, задействованных в этой индустрии.

«Артистов топовых или не топовых — не имеет отношения — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты», — сказала Лолита.

Для примера певица привела расходы на одно выступление. От общего гонорара за концерт 15-30% уходит на аренду зала, 10% на звук и свет, еще 10% — распространители билетов. Помимо этого многим музыкантам приходится выплачивать кредиты на оборудование, которое изнашивается, поэтому требует замены.


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