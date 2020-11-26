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Сроки зимних каникул объявили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зимние каникулы в Новосибирской области начнутся 29 декабря и продлятся до 10 января, продляться их пока не планируется, сообщил на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

С 16 ноября дети из малокомплектных школ начали заниматься очно, посещать школу с учетом всех санитарных норм. Ученики 1-5 классов, а также ученики 11 классов обучаются в очном режиме, также с соблюдением санитарных требований. 6-10 классы продолжают учебу в дистанционном формате – около 140 тысяч школьников.

«Да, при таком формате учебы возникают определенные неудобства, сложности, не всю информацию можно передать ученикам в таком режиме. Но на сегодняшний день это оптимальное компромиссное решение. Мы регулярно мониторим ситуацию, решения об учебе после новогодних каникул будут приниматься на основе складывающейся в регионе обстановки», – отметил Федорчук.

Говоря о зимних каникулах, министр образования обратил внимание, что они начнутся 29-30 декабря, а завершатся 9-10 января. Пока не рассматривается вопрос продления зимних каникул, но все будет зависеть от эпидситуации.

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Uynachalnica

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нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

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Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

-Керя-

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