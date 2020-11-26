Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что угроза со стороны России стала более явственной, а потому НАТО должна усилить оборонные способности и говорить с позиции силы.

«Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной», — приводит ТАСС слова Крамп-Карренбауэр.

Она рекомендовала провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы. «Мы должны усилить нашу позицию», — заявила министр, призвав вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы».

«Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», — утверждала Крамп-Карренбауэр.

Заявление министра обороны Германии прокомментировал сенатор Алексей Пушков. «Вести диалог о разоружении с Россией "с позиции силы", как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают», — написал Пушков в своем Twitter.