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Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы

Источник:
ТАСС
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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что угроза со стороны России стала более явственной, а потому НАТО должна усилить оборонные способности и говорить с позиции силы.

«Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной», — приводит ТАСС слова Крамп-Карренбауэр.

Она рекомендовала провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы. «Мы должны усилить нашу позицию», — заявила министр, призвав вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы».

«Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», — утверждала Крамп-Карренбауэр.

Заявление министра обороны Германии прокомментировал сенатор Алексей Пушков. «Вести диалог о разоружении с Россией "с позиции силы", как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают», — написал Пушков в своем Twitter.

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Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?

Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

-Керя-

Владимир вы ещё на счёт питания разберитесь в стране. Некоторая еда вообще не сьедобная...