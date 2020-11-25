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Создана самая маленькая единица памяти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Международная группа исследователей из США и Китая создала самое маленькое устройство хранения данных толщиной в один атом. Его производительность примерно в 100 раз выше современных аналогов.

Запоминающее устройство площадью всего в один квадратный нанометр относится к категории мемристоров — микроэлектронных элементов, способных изменять свое сопротивление в зависимости от протекшего через них заряда.

В качестве «ключа» для хранения информации высокой плотности ученые использовали атомный слой дисульфида молибдена, пишет Nature Nanotechnology. Технология позволяет достичь феноменальной емкости около 25 терабит на квадратный сантиметр.

Как отмечают ученые, открытие открывают путь для разработки будущего поколения устройств, обладающих возможностью сверхплотного хранения информации. Кроме этого, управление памятью с помощью единственного атома позволит создавать микроскопические устройства.

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