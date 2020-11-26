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Китайцев одарят «Айфонами» за покупку смартфонов Huawei

Источник:
Sibnet.ru
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Huawei Mate 40 Pro
Фото: © Huawei

Китайский бизнес необычным способом поддержит местную компанию Huawei, которая испытывает трудности с продажами смартфонов из-за санкций США. Покупателям новейшего флагмана Huawei Mate 40 Pro подарят iPhone 12.

Акция пройдет 26 ноября в одном из крупнейших интернет-магазинов Китая. Чтобы бесплатно получить «яблочный» смартфон, нужно купить флагманский Huawei Mate 40 Pro стоимостью 990 долларов, оснащенный 8 ГБ оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

После этого потребуется активировать специальный купон, который дает право на подарочный iPhone 12. Через сутки акция завершится. При этом стоимость бесплатного для покупателей китайского флагмана iPhone 12 составляет примерно 700 долларов.

Huawei Mate 40 Pro официально представили в конце октября. Смартфон получил мощнейший процессор Kirin 9000, в состав которого входит ядро Cortex-A77, работающее на частоте 3,13 ГГц, три ядра Cortex-A77 частотой 2,54 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 частотой 2,04 ГГц.

Основная камера Huawei Mate 40 Pro имеет ультраширокоугольный объектив с модулем 50 МП, кинообъектив с модулем 20 МП для записи видео, а также телеобъектив перископной конструкции 12 МП, поддерживающий 50-кратное оптическое приближение.

В России предзаказ нового смартфона Huawei Mate 40 Pro стартовал 10 ноября. Официальная российская цена флагмана — 89 тысяч рублей, однако сейчас на рынке можно найти более выгодные предложения дешевле примерно на 10 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?

Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

ROWS

У этого человека постоянно слова с делами расходятся