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Пенсии россиян «заморозят» до 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий «заморозку» накопительной пенсии до 2023 года. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов идут на формирование страховой пенсии. Согласно действующему закону, «заморозка» действовала до 2022 года.

Теперь мораторий будет действовать до конца 2023 года. Пенсионные накопления в таком режиме не формируются. До «заморозки» граждане могли распорядиться накопительной частью пенсии самостоятельно.

Продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности. Так, реализация законопроекта позволила в 2020 году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда на 634 миллиарда рублей.

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Uynachalnica

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нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

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Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

-Керя-

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