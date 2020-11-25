Пенсии россиян «заморозят» до 2023 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий «заморозку» накопительной пенсии до 2023 года. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов идут на формирование страховой пенсии. Согласно действующему закону, «заморозка» действовала до 2022 года.

Теперь мораторий будет действовать до конца 2023 года. Пенсионные накопления в таком режиме не формируются. До «заморозки» граждане могли распорядиться накопительной частью пенсии самостоятельно.

Продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности. Так, реализация законопроекта позволила в 2020 году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда на 634 миллиарда рублей.