Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой

Инцидент с американским эсминцем USS John S. McCain грозит началом третьей мировой войны, полагают британские эксперты. Корабль ВМС США вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 километра.

«Угроза третьей мировой войны снова усилилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, который, по утверждениям Москвы, нарушил российскую границу в заливе Петра Великого», — пишет издание Daily Express.

В статье указывается, что за последнюю неделю произошло два инцидента с участием ВМС США и военно-морского флота России. 23 ноября в акваторию Черного моря зашел другой американский эсминец для «поддержания региональной стабильности».

В свою очередь, USS John S. McCain зашел в российские воды, чтобы «подтвердить права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море». Эсминец остановил российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

При этом американская сторона заявила, что корабль ВМС США не нарушал государственную границу России. Вашингтон заверил, что американские корабли продолжат плавать в заливе Петра Великого, так как не признают эти воды российскими.