Доходы с риском: что такое ПИФ?

В 2020 году зафиксирован взрывной рост спроса на инвестиционные продукты. Один из самых популярных видов вкладов — в паевые инвестиционные фонды. Что такое ПИФ, опасно ли в него инвестировать и за счет чего растут доходы?

Рост популярности инвестиций в 2020 году обусловлен падением процентных ставок на депозиты. Это заставило вкладчиков искать альтернативные финансовые инструменты, позволяющие увеличить доходы.

«Но низкая финансовая грамотность населения позволяет продавать доверчивым гражданам любые продукты со сказочно привлекательными условиями. Есть спрос, возникает и предложение», — прокомментировал независимый финансовый консультант Александр Доржиев.

Можно ли отнести ПИФы к таким «сказочно привлекательным» вариантам размещения денег или это надежные финансовые организации?

Что такое ПИФ

ПИФ — это форма коллективных инвестиций, при которой средства инвесторов объединяются для дальнейшего размещения управляющей компанией в ценные бумаги и другие активы для получения дохода.

«То есть инвестор покупает пай. На средства инвесторов приобретаются финансовые инструменты. Например, валюта, акции, облигации», — уточнила управляющая Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук.

Прибыль фонда распределяется пропорционально количеству паев — больше зарабатывают те, кто больше вложил.

«Обычно ПИФы предназначены для тех инвесторов, у которых нет знаний и времени, чтобы самостоятельно управлять своими деньгами. Инвестировать можно с минимальных сумм (от 1 тысячи рублей), что делает этот инструмент привлекательным для многих граждан», — отметил заместитель управляющего Новосибирским филиалом по бизнесу РГС Банка Сергей Хлебников.

Чем отличаются ПИФы

Паевые инвестиционные фонды разделяются на три основных вида: открытые, закрытые и интервальные.

В открытых фондах управляющая компания может продать или выкупить пай в любой день. Обычно открытые фонды предусматривают минимальную сумму вложений — 1 тысяча рублей. Стать инвестором в открытых фондах по сути может любой человек.

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Недостаток отрытых ПИФов — низкая доходность по сравнению с другими видами. Из-за того, что управляющая компания должны быть готова к погашению пая в любой момент, она редко вкладывает в выгодные, но долгосрочные проекты.

В интервальных фондах продают или выкупают паи несколько раз в год. УК в этом случае может вкладывать деньги инвесторов в более длительные проекты и в потенциально более доходные акции.

Закрытые фонды набирают инвесторов один раз. После этого нельзя продать купленные паи до закрытия фонда. Это самые долгосрочные и самые дорогие вложения. Обычно сумма инвестиций в закрытые фонды начинается с 200-250 тысяч рублей.

Сколько заработает пайщик

Допустим, потенциальный инвестор Иван Иванов пришел в банк с 50 тысячами рублей и желанием инвестировать в открытый ПИФ. Стоимость одного пая — 1 тысяча рублей, надбавка при покупке 1%. Один пай обойдется в сумму 1010 рублей.

На 50 тысяч рублей инвестор Иванов сможет купить 49 паев. Допустим, что через полтора года при благоприятном раскладе стоимость одного пая увеличилась до 1,5 тысячи рублей. А стоимость 49 паев увеличилась с 50 тысяч до 73,5 тысячи.

Но быстрых прибылей без риска не бывает. В случае с ПИФами этот принцип работает на 100%. Ни одна управляющая компания не даст гарантии того, что, во-первых, инвестор получит доход, во-вторых, что не потеряет вложенные деньги.

Стоимость пая в течение полутора лет может сначала вырасти, затем упасть в цене. А может случиться худшее — компании, в акции которых вложила деньги инвесторов УК, обанкротилась. И инвестор Иванов потерял свои деньги.

Что влияет на доходность

На доходность может повлиять фактически все, что угодно — от профессионализма управляющей компании и ситуации на фондовом рынке до до внешней, внутренней политики государства и сезонности.

Поэтому вкладчик должен быть готов к возможной потере денег по инвестиционным продуктам. И если у желающего инвестировать нет финансовой подушки безопасности, единственные «свободные» деньги вкладывать не рекомендуется.

Безусловно, рыночный риск можно снизить, если подойти к выбору инвестиционного инструмента очень внимательно. Но тогда нужно не жалеть времени на тщательно анализировать множество предложений на финансовом рынке.

«Облигационные фонды помогут защитить вложения в период экономического спада. Фонды акций или отраслевые фонды могут быть потенциально более доходными на растущем рынке. При этом риск кратковременного снижения стоимости активов можно компенсировать увеличением срока инвестирования», — посоветовал Хлебников.

Надо ли платить налог

Пока пайщик получает прибыль, он должен платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Никаких документов в налоговую пайщику подавать не надо, за клиента это делает управляющая компания.

Но в случае продажи паев налог с дохода (разницы между вырученной суммой и суммой, потраченной на приобретение) платить придутся уже самостоятельно.

«Налог с дохода такой: 13% для резидентов России и 30% — для нерезидентов, есть льготы. А если владеть паями хотя бы три года с даты приобретения, можно не платить НДФЛ с дохода от погашения паев», — объяснил представитель РГС Банка.

Но и выгода от уплаты налогов есть. В дальнейшем, например при покупке квартиры, затратах на обучение или при дорогостоящем лечении инвестор может получить от государства налоговый вычет.