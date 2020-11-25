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Госдума добавила Путину новый пост

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон «О Государственном совете». Документ закрепляет статус Госсовета, его возглавит президент РФ Владимир Путин, его участники будут рассматривать законопроекты перед внесением в Госдуму.

Закон определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета, который будет конституционным государственным органом. Инициативу в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны», — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба парламента.

Возглавит Госсовет президент, он займет пост председателя. В состав должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, главы регионов. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

По решению главы государства в Госсовет также могут войти представители политических партий, местного самоуправления и другие граждане.

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