Госдума добавила Путину новый пост

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон «О Государственном совете». Документ закрепляет статус Госсовета, его возглавит президент РФ Владимир Путин, его участники будут рассматривать законопроекты перед внесением в Госдуму.

Закон определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета, который будет конституционным государственным органом. Инициативу в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны», — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба парламента.

Возглавит Госсовет президент, он займет пост председателя. В состав должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, главы регионов. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

По решению главы государства в Госсовет также могут войти представители политических партий, местного самоуправления и другие граждане.