«Яндекс» представил новую умную колонку

«Яндекс» показала новую умную колонку «Станция Макс» с голосовым помощником «Алиса» на презентации YaC 2020. Разработчики уверяют, что это лучшая по звучанию колонка компании, она поддерживает видео в 4К HDR и обладает экраном LED.

В колонке используется пять динамиков общей мощностью 65 ватт — сабвуфер на 40 ватт, два высокочастотных динамика по 15 ватт, а также среднечастотные динамики по 10 ватт. Колонка использует технологию Dolby Audio.

В комплект колонки входит пульт для регулирования звука, выбора фильмов или переключения музыки, а также микрофон для голосовых команд. «Алиса» использует экран, дополняя свои ответы анимацией и демонстрируя эмоции.

<br>

«Станция Макс» появится в продаже с 1 декабря 2020 года по цене от 16,9 тысяч рублей. Устройство будет представлено в черном и сером цвете, в 2021 году появятся варианты в бордовом и темно-синем цветах.