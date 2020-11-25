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Суд отказался рассматривать дело Широкова в особом порядке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shirokovrn; instagram.com/shirokovrn

Мировой суд в Сокольниках отказался рассматривать в особом порядке уголовное дело экс-футболиста сборной России Романа Широкова, обвиняемого в избиении арбитра, сообщил представитель суда в среду.

Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча, потому что тот показал ему красную карточку. Футболист ударил судью кулаком в лицо, а затем ударил ногой.

Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Футболист на заседании в среду попросил об особом порядке судебного разбирательства, при котором подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без изучения доказательств. Сторона потерпевшего возражала и просила рассмотреть дело в общем порядке.

«Постановлением мирового судьи… рассмотрение уголовного дела в отношении Широкова в особом порядке судебного разбирательства прекращено, дальнейшее слушание дела будет проходить в общем порядке судебного разбирательства», — цитирует РИА Новости представителя суда. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал кубок и суперкубок УЕФА.

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Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?

ROWS

У этого человека постоянно слова с делами расходятся