Центробанк выпустил рубли с Геной и Чебурашкой

Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты с изображением крокодила Гены и Чебурашки серии «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба регулятора.

Серебряная монета номиналом 3 рубля на оборотной стороне монеты имеет цветное изображение героев мультфильма «Крокодил Гена» на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала. Тираж монеты составил 7 тысяч штук.

Также выпущена монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. На оборотной стороне монет из недрагоценных металлов расположено рельефное изображение героев мультфильма и изображение железнодорожной кассы.

Кроме этого, данная монета выпускается и с цветным покрытием. Тираж монеты номиналом 25 рублей составит 850 тысяч штук, а монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тысяч штук, отмечается в сообщении.

Фото: © пресс-служба Центробанк РФ

Подчеркивается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.