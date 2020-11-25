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Дзюба установил рекорд по голам в Лиге чемпионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Зенит»

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в истории Лиги чемпионов, забив девять мячей в основном раунде.

Дзюба в матче «Зенита» против «Лацио» забил гол. Он стал первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и восьмым в 23 играх главного еврокубкового турнира.

Ранее рекорд голам в Лиге чемпионов принадлежал Андрею Тихонову, который в 29 встречах за «Спартака» забил восемь мячей. Тройку замыкает полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев — семь голов в 37 играх.

«Зенит» во вторник в Риме проиграл «Лацио» (1:3) и потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Muzykant

И как тогда эти 99% тот же ватсап устанавливают?Не видел ещё ни одного телефона принесённого в ремонт...

Muzykant

Так уже создавали национальную поисковую систему Спутник.Толко вот кто ей пользуется?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?