Дзюба установил рекорд по голам в Лиге чемпионов

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в истории Лиги чемпионов, забив девять мячей в основном раунде.

Дзюба в матче «Зенита» против «Лацио» забил гол. Он стал первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и восьмым в 23 играх главного еврокубкового турнира.

Ранее рекорд голам в Лиге чемпионов принадлежал Андрею Тихонову, который в 29 встречах за «Спартака» забил восемь мячей. Тройку замыкает полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев — семь голов в 37 играх.

«Зенит» во вторник в Риме проиграл «Лацио» (1:3) и потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.