Автоэксперты высказались о нужности присадок в бензин

Только два типа присадок в бензин имеют смысл — антиокислительная и «моющая», а прежде, чем лить что-либо в бензобак, стоит разобраться с топливной системой, посоветовали эксперты на «Прямой линии по качеству топлива».

Антиоксилительная присадка не дает окисляться компонентам бензина с образованием фактических смол — того, что может вызвать отложения в топливной аппаратуре. Она сохраняет качество топлива в первозданном виде в процессе транспортировки и хранения, сообщил доцент РГУ нефти и газа имени Губкина Леонид Багдасаров.

«Второй тип — "моющие" присадки, хотя они ничего не моют, они предохранительные. Эти присадки садятся на металлическую поверхность и препятствуют образованию смолистых отложений. Это важно, потому что все сечения. инжекторы сохраняются в чистоте», — отметил эксперт.

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Он добавил, что эти присадки уже добавляют в брендовое топливо. Такие вещи, как промывочные присадки, будут работать только на СТО, когда «можно активным моющим веществом в высокой концентрации, просто прокачивая через топливную аппаратуру, что-то смыть».

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов посоветовал не лить присадки, не разобравшись, в чем дело. «В баке завелась вода или грязь, и все тянется в топливную систему, но вместо того, чтобы открутить шесть болтов и посмотреть, что там плескается, люди начинают покупать волшебные присадки, что-то лить. Не надо пользоваться, пока вы не знаете, что происходит у вас с топливной системой автомобиля», — сказал он.