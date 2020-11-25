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Число погибших от COVID в Красноярском крае достигло 1 тысячи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Тысяча человек умерли в Красноярском крае от коронавируса с начала пандемии, это самый высокий показатель среди регионов Сибири, сообщает оперштаб региона.

По данным на 25 ноября, за последние сутки заразились коронавирусом 333 человека, выздоровели 334 человека, умерли 21 пациент. Всего с начала пандемии в регионе погибли от инфекции 1 тысяча человек, выздоровели 27 тысяч человек. Под наблюдением врачей остаются 10,1 тысячи человек.

В других регионах Сибири число погибших от коронавируса не достигло такого значения. Меньше всех жертв новой инфекции в Республиках Алтай (91) и Хакасия (100).

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