Художник поселил Человека-паука в сибирской глубинке

Художник Евгений Зубков из Алтайского края «поселил» Человека-паука в сибирской глубинке и представил на своих страницах в соцсетях первые арт-концепты проекта, который назвал «Северный паук».

«Начинаю экспериментальный проект об альтернативном «человеке-пауке» в реалиях сибирской провинции», – написал он.

Художник рассказал, что родился и провел раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск Алтайский край. Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, его основным развлечением была видеокассета с «Человеком-пауком 1994», которую он буквально засматривал до дыр.

«Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы "Паук", никогда не видевший небоскрёбов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать», – добавил Зубков.

Идея вызвала множество восторгов. Один из пользователей написал: «Круто! Арт, где Человек-паук с пакетом на стене – это героический поступок в России. Когда дома нет холодильника и нет приспособлений закрепить пакет с продуктами за окном (вместо холодильника), прилетает челсиб-паук и болтается у тебя за окном, держа пакет, пока продукты в нем не кончатся».

Северный Паук Northern Spider



Начинаю экспериментальный проект об альтернативном «человеке-пауке» в реалиях сибирской провинции. pic.twitter.com/rjBME2K7cj — Zubkov (@Frm46) November 23, 2020

В ответ на предложение сделать комикс, а после на его основе – экранизацию художник ответил: «Для начала артбук, а дальше видно будет».