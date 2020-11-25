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Художник поселил Человека-паука в сибирской глубинке

Источник:
Sibnet.ru
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Художник Евгений Зубков из Алтайского края «поселил» Человека-паука в сибирской глубинке и представил на своих страницах в соцсетях первые арт-концепты проекта, который назвал «Северный паук».

«Начинаю экспериментальный проект об альтернативном «человеке-пауке» в реалиях сибирской провинции», – написал он.

Художник рассказал, что родился и провел раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск Алтайский край. Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, его основным развлечением была видеокассета с «Человеком-пауком 1994», которую он буквально засматривал до дыр.

«Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы "Паук", никогда не видевший небоскрёбов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать», – добавил Зубков.

Идея вызвала множество восторгов. Один из пользователей написал: «Круто! Арт, где Человек-паук с пакетом на стене – это героический поступок в России. Когда дома нет холодильника и нет приспособлений закрепить пакет с продуктами за окном (вместо холодильника), прилетает челсиб-паук и болтается у тебя за окном, держа пакет, пока продукты в нем не кончатся».

В ответ на предложение сделать комикс, а после на его основе – экранизацию художник ответил: «Для начала артбук, а дальше видно будет».

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