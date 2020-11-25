Саакашвили предсказал украинской экономике катастрофу

Бывший президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», — приводит ТАСС слова Саакашвили.

По его мнению, ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если будет подписано очередное соглашение с Международным валютным фондом, который даст Киеву «чуть-чуть денег».

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«Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — подчеркнул Саакашвили. В этой ситуации, указал он, «или нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу».

Политик подчеркнул, что все это происходит в условиях, когда украинское правительство «практически не функционирует» и «будто существует в параллельном мире».