Renault косметически изменил Logan и Sandero в России

Renault Logan и Renault Sandero, а также их кросс-версии Stepway нового модельного года получили небольшие изменения в интерьере и экстерьере.

В цветовой гамме моделей появился серебристый, а логотип на решетке радиатора получил глянцевую окантовку. У некоторых Sandero Stepway (в комплектации Drive) затонировано заднее стекло. В салоне изменился материал обивки сидений, эстетов порадует новая прострочка. У селектора ручной коробки передач и вариатора теперь другая ручка.

В версиях Stepway City (то есть с вариатором) предложен новый дизайн-пакет. Он включает наклейки на дверях, корме и корпусах зеркал, а в салоне — зеленую прострочку на сиденьях и отделку «под углепластик» на центральной консоли и рукоятках дверей. Такой набор стоит 14 тысяч рублей.

Обновленные Logan и Sandero предлагаются по цене от 675 тысяч и 685 тысяч рублей соответственно, а за Stepway-версии просят минимум 801 и 846 тысяч рублей. Прием заявок на обновленные модели уже открыт во всех официальных дилерских центрах и в онлайн-шоуруме Renault.