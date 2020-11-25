Машина полиции из-за автобуса врезалась в дом в Кызыле. ВИДЕО

Автомобиль патрульно-постовой службы полиции Кызыла, уходя от столкновения с пассажирским автобусом, врезался в дом, сообщает МВД по Республике Тыва.

Утром в Кызыле на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины патрульно-постовой службы Управления МВД России по Кызылу. Водитель управлял автомобилемс включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

На видеозаписи камер видеонаблюдения видно, что ДТП спровоцировал водитель пассажирского автобуса предприятия «Кызылгортранс», который нарушил правила проезда перекрестка, а также не предоставил преимущество водителю транспортного средства с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Чтобы избежать столкновения с автобусом, в котором находились пассажиры, водитель автомашины «УАЗ» был вынужден свернуть и врезался в дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Виновник ДТП – водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.17 КоАП РФ (штраф в размере 500 рублей).