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Машина полиции из-за автобуса врезалась в дом в Кызыле. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль патрульно-постовой службы полиции Кызыла, уходя от столкновения с пассажирским автобусом, врезался в дом, сообщает МВД по Республике Тыва.

Утром в Кызыле на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины патрульно-постовой службы Управления МВД России по Кызылу. Водитель управлял автомобилемс включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

На видеозаписи камер видеонаблюдения видно, что ДТП спровоцировал водитель пассажирского автобуса предприятия «Кызылгортранс», который нарушил правила проезда перекрестка, а также не предоставил преимущество водителю транспортного средства с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Чтобы избежать столкновения с автобусом, в котором находились пассажиры, водитель автомашины «УАЗ» был вынужден свернуть и врезался в дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Виновник ДТП – водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.17 КоАП РФ (штраф в размере 500 рублей).


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