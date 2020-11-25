Более 5 млн украли на ремонте томской трассы в рамках нацпроекта

СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении замдиректора «Областного дорожного ремонтно-строительного управления», его подозревают в мошенничестве при ремонте трассы Первомайское-Белый Яр.

По данным следствия , подозреваемый руководил ремонтом трассы в Первомайском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «зная о том, что на части ремонтируемой дороги произведена укладка щебеночно-песчаной смеси в значительно меньшем объеме, чем предусмотрено сметой, обеспечил подготовку отчетной документации, в которой содержались недостоверные сведения о количестве использованного материала для проведения работ».

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В результате дорогу приняли в несоответствующем состоянии. Следствие считает, что это причинило бюджету ущерб в размере более 5 миллионов рублей.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ проводят обыски на работе и дома у подозреваемого, а также в учреждениях, осуществляющих строительный контроль. За мошенничество в особо крупном размере замдиректора организации грозит до 10 лет лишения свободы.