Томич украл сбережения у ветерана ВОВ

Молодой житель Томска помогал по хозяйству 93-летней ветерану Великой Отечественной войны и украл у нее сбережения, сообщила прокуратура региона.

По информации ведомства, преступление произошло в Советском районе Томска в мае этого года. Ночью 21-летний местный житель проник в частный дом 93-летней соседки – ветерана ВОВ – и украл у нее накопленные 130 тысяч рублей.

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«Ранее он помогал престарелой женщине с хозяйственными работами и знал о том, в какой части дома она хранит свои сбережения», – говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Томска, за кражу с незаконным проникновением в жилище томичу грозит до шести лет лишения свободы.