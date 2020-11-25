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Ученые узнали о вытягивании и скручивании нашей галактики

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA/Ames/Kuiper Airborne Observatory/Lynn Albaugh

Считалось, что Млечный Путь, галактика, в которой находится Солнечная система, относительно статична. Но примерно 700 миллионов лет назад произошло ее гравитационное взаимодействие с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО). По космологическим меркам это относительно недавно.

«Открытие определенно разрушает чары того, что наша галактика находится в некотором состоянии равновесия. Фактически, недавнее падение БМО вызывает сильные возмущения в Млечном Пути. Понимание этого может дать нам беспрецедентное представление о распределении темной материи в обеих галактиках», — приводит РИА Новости слова астрофизика Пеньяррубия.

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Исследователи обнаружили, что огромная гравитационная сила ореола темной материи БМО притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час.

Галактика БМО видна как слабое облако в ночном небе южного полушария, но, также как и Млечный Путь, она окружена протяженным ореолом темной материи. Неуловимые частицы темной материи не поглощают и не излучают свет, но оказывают серьезное гравитационное воздействие на движение звезд и газа во Вселенной.

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