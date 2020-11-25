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Иркутский бар четыре раза подряд нарушил «ковидные» запреты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Один из баров Иркутска раз за разом нарушал введенные в регионе «коронавирусные» запреты. Полицейские составили четвертый протокол в отношении предпринимателя, предыдущее три уже находятся на рассмотрении в суде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На основании указов губернатора Иркутской области, все заведения общепита, в том числе бары, рестораны и кафе, не должны работать после 23 часов. Ограничения ввели из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

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В ходе ночных проверок в четверг полицейские выявили, что одно из развлекательных заведений работало ночью. Персонал диско-бара в Правобережном округе областного центра вел прием посетителей, в зале находились не менее 20 человек, которые распивались спиртные напитки. В баре работала кухня и танцпол.

Как выяснилось, владелец заведения трижды до этого игнорировал ограничения и открывал бар ночью для всех желающих. Полицейские составили протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей за каждое из нарушений.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?