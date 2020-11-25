Иркутский бар четыре раза подряд нарушил «ковидные» запреты

Один из баров Иркутска раз за разом нарушал введенные в регионе «коронавирусные» запреты. Полицейские составили четвертый протокол в отношении предпринимателя, предыдущее три уже находятся на рассмотрении в суде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На основании указов губернатора Иркутской области, все заведения общепита, в том числе бары, рестораны и кафе, не должны работать после 23 часов. Ограничения ввели из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

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В ходе ночных проверок в четверг полицейские выявили, что одно из развлекательных заведений работало ночью. Персонал диско-бара в Правобережном округе областного центра вел прием посетителей, в зале находились не менее 20 человек, которые распивались спиртные напитки. В баре работала кухня и танцпол.

Как выяснилось, владелец заведения трижды до этого игнорировал ограничения и открывал бар ночью для всех желающих. Полицейские составили протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей за каждое из нарушений.