НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Источник:
RT
165 1

Руководитель проекта «трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минпромторга России Дениса Мантуров с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, чтобы избавить перегруженную пандемией систему здравоохранения от дополнительных проблем.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — приводит RT письмо активиста.

Хамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку в связи с пандемией коронавируса.

Диетолог Ольга Григорян ранее посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь и подойти к празднованию Нового года более ответственно по отношению к своему здоровью.

По ее мнению, алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к «нежелательным реакциям организма». Она посоветовала поужинать около семи-восьми часов вечера, а не откладывать прием пищи на позднюю ночь.

Еще по теме
Экспресс-доставка от «Пятёрочки» появилась в Новосибирске
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
Предприниматели Бурятии вышли с требованием отменить локдаун
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
смотреть все
Экономика #Торговля #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
•
Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Леха из деревни» получил усилитель связи
Сибирь 25.11.2020 14:12
Красноярский край забрал себе управление Мотыгинским театром
Сибирь 25.11.2020 13:41
Иркутский бар четыре раза подряд нарушил «ковидные» запреты
Сибирь 25.11.2020 13:21
Томич украл сбережения у ветерана ВОВ
Сибирь 25.11.2020 13:20
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7959
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6975
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4263
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3922
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
•
Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27