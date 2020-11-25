Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Руководитель проекта «трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минпромторга России Дениса Мантуров с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, чтобы избавить перегруженную пандемией систему здравоохранения от дополнительных проблем.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — приводит RT письмо активиста.

Хамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку в связи с пандемией коронавируса.

Диетолог Ольга Григорян ранее посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь и подойти к празднованию Нового года более ответственно по отношению к своему здоровью.

По ее мнению, алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к «нежелательным реакциям организма». Она посоветовала поужинать около семи-восьми часов вечера, а не откладывать прием пищи на позднюю ночь.