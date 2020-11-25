Квартиры в новостройках подорожали в Красноярске

Эксперты Красноярскстата посчитали, что цена квадратного метра в регионе на первичном рынке подорожала на 7%, а на вторичке на 4%.

В Красноярском крае на конец третьего квартала этого года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья составила 62,7 тысячи рублей, на вторичном рынке – 53 тысячи рублей.

При этом цены по сравнению с прошлым годом выросли: на первичном рынке на 7,2%, на вторичке — на 4,2%.



Рост цен на новое жилье в этом году связан с продлением программы льготной ипотеки, отмечал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Люди активнее стали покупать квартиры, и высокий спрос позволил застройщикам поднять цены за квадратный метр.