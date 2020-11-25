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Квартиры в новостройках подорожали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты Красноярскстата посчитали, что цена квадратного метра в регионе на первичном рынке подорожала на 7%, а на вторичке на 4%.

В Красноярском крае на конец третьего квартала этого года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья составила 62,7 тысячи рублей, на вторичном рынке – 53 тысячи рублей.

При этом цены по сравнению с прошлым годом выросли: на первичном рынке на 7,2%, на вторичке — на 4,2%.

Рост цен на новое жилье в этом году связан с продлением программы льготной ипотеки, отмечал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Люди активнее стали покупать квартиры, и высокий спрос позволил застройщикам поднять цены за квадратный метр.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?