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МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Пользование телефоном и непристегнутый ремень безопасности будут расцениваться как грубые ошибки, при которых прекращается сдача экзамена на получение водительского удостоверения, такие нормы прописаны в новом проекте административного регламента МВД.

Действующий регламент содержит сводную таблицу ошибок кандидатов, которые разделяются на «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти баллов. Сейчас «грубых» нарушений 17.

«Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка "не сдал" в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры», — цитирует ТАСС документ.

Также экзамен автоматически считается несданным, если экзаменуемый при выполнении его практической части не пристегнулся ремнем безопасности. В настоящий момент эта ошибка на практическом экзамене относится к категории средних, за нее выставляются штрафные баллы, однако сдача экзамена не прекращается.

Сокращается до 15 общее количество нарушений, которые ведут к автоматическому провалу на экзамене. Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

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