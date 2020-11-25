МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

Пользование телефоном и непристегнутый ремень безопасности будут расцениваться как грубые ошибки, при которых прекращается сдача экзамена на получение водительского удостоверения, такие нормы прописаны в новом проекте административного регламента МВД.

Действующий регламент содержит сводную таблицу ошибок кандидатов, которые разделяются на «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти баллов. Сейчас «грубых» нарушений 17.

«Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка "не сдал" в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры», — цитирует ТАСС документ.

Также экзамен автоматически считается несданным, если экзаменуемый при выполнении его практической части не пристегнулся ремнем безопасности. В настоящий момент эта ошибка на практическом экзамене относится к категории средних, за нее выставляются штрафные баллы, однако сдача экзамена не прекращается.

Сокращается до 15 общее количество нарушений, которые ведут к автоматическому провалу на экзамене. Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.