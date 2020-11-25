НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Опубликовано видео с нарушившим границу эсминцем США

Источник:
РИА Новости
267 1
Фото: U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted Banks.

Министерство обороны Россия показало видео инцидента с американским эсминцем USS John S. McCain, нарушившим границу в заливе Петра Великого у Владивостока.

Американский эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», американский корабль ушел в территориальные воды.

USS John S. McCain проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства», приводит РИА Новости заявление Седьмого флота Соединенных Штатов.

По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам».


Еще по теме
Российский корабль пресек нарушение госграницы эсминцем ВМС США
США вышли из Договора по открытому небу
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
Президент России высказался о роли Турции в карабахском конфликте
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия #Оружие #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
•
Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Леха из деревни» получил усилитель связи
Сибирь 25.11.2020 14:12
Красноярский край забрал себе управление Мотыгинским театром
Сибирь 25.11.2020 13:41
Иркутский бар четыре раза подряд нарушил «ковидные» запреты
Сибирь 25.11.2020 13:21
Томич украл сбережения у ветерана ВОВ
Сибирь 25.11.2020 13:20
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7959
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6975
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4263
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3922
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
•
Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27