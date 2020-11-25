Опубликовано видео с нарушившим границу эсминцем США

Министерство обороны Россия показало видео инцидента с американским эсминцем USS John S. McCain, нарушившим границу в заливе Петра Великого у Владивостока.

Американский эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», американский корабль ушел в территориальные воды.

USS John S. McCain проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства», приводит РИА Новости заявление Седьмого флота Соединенных Штатов.

По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам».