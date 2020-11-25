Иркутяне остались без корпоративов и тематических вечеринок

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, рекомендующим работодателям не проводить корпоративы, не устраивать тематические вечеринки и конкурсы, сообщил пресс-служба регионального правительства.

Решение о запрете корпоративов принял из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. В конце ноября область перешагнула отметку в 30 тысяч заразившихся с начала пандемии. Это один из самых высоких показателей в Сибири.

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«Мы приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры. Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий», — обозначил свою позицию глава региона.

Согласно указу губернатора, коллегам нельзя будет праздновать в помещениях организаций, в кафе, ресторанах и столовых, а также на территории турбаз. Для того, чтобы точно никто не пошел в бары и кафе, в области запретили работу караоке, танцевальных площадок, дискотек. Нельзя проводить тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины.