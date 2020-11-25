НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Иркутяне остались без корпоративов и тематических вечеринок

Источник:
Sibnet.ru
173 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, рекомендующим работодателям не проводить корпоративы, не устраивать тематические вечеринки и конкурсы, сообщил пресс-служба регионального правительства.

Решение о запрете корпоративов принял из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. В конце ноября область перешагнула отметку в 30 тысяч заразившихся с начала пандемии. Это один из самых высоких показателей в Сибири.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРезиденция Деда Мороза в Иркутске останется закрытой

«Мы приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры. Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий», — обозначил свою позицию глава региона.

Согласно указу губернатора, коллегам нельзя будет праздновать в помещениях организаций, в кафе, ресторанах и столовых, а также на территории турбаз. Для того, чтобы точно никто не пошел в бары и кафе, в области запретили работу караоке, танцевальных площадок, дискотек. Нельзя проводить тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины.

Еще по теме
Пандемия оставит новосибирцев без новогоднего салюта
Жвачкин решил поднять настроение томичам
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Пожизненное «заключение» грозит агрессивной собаке из Улан-Удэ
смотреть все
Жизнь #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
•
Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Леха из деревни» получил усилитель связи
Сибирь 25.11.2020 14:12
Красноярский край забрал себе управление Мотыгинским театром
Сибирь 25.11.2020 13:41
Иркутский бар четыре раза подряд нарушил «ковидные» запреты
Сибирь 25.11.2020 13:21
Томич украл сбережения у ветерана ВОВ
Сибирь 25.11.2020 13:20
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7959
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6975
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4263
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3922
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
•
Общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27