Пациенты в Хакасии хуже других сибиряков выздоравливают после COVID

Хакасия стала лидером в Сибири по самой низкой доле вылечившихся от COVID-19, ситуация в регионе хуже, чем по стране, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Республике Хакасия доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 66%. За неделю она уменьшилась, на 2%. Два месяца подряд доля выздоровевших здесь еженедельно уменьшается.

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Более того, республика теперь возглавляет ТОП-3 «антилидеров» Сибири, показывая гораздо худшую картину, чем Россия и Сибири в целом. Низкий процент выздоровевших в Сибири также у Томской области, Республики Алтай и Красноярском крае.

Самое большое количество выздоровевших на неделе в Хакасии отмечено 24 ноября — 129 человек. Всего в регионе уже излечились от коронавируса 7,2 тысячи пациентов.

Хакасию называли самым проблемным регионом по борьбе с коронавирусом Кремль и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В регионе не хватает коек для больных, дефицит врачей и оборудования. Эти проблемы после приезда экспертов Минздрава РФ предложили решить привлечением студентов-медиков и открытием мобильного военного госпиталя на 100 мест для больных коронавирусом.