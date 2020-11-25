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Меняйло предложил создание COVID-центров в поликлиниках Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло предложил создать в Приангарье COVID-центры при поликлиниках. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и посетителей с другими заболеваниями, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Весной большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. Фактически они становятся ковидными. На врачей первичного звена легла большая нагрузка – поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках ковидных центров», — отметил Меняйло.

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Во время второй волны COVID-19 в области в разы выросла нагрузка на терапевтов в поликлиниках. На одно медучреждение приходится до нескольких сотен вызовов в день. Терапевты не успевают обходить всех больных, лечащихся на дому. Отчасти справиться с этой проблемой помогли волонтеры-автомобилисты, которые развозят медиков по адресам пациентов.

По данным регионального оперативного штаба, в области с начала пандемии число заболевший превысило 30,9 тысячи человек. Это один из самых высоких показателей по Сибири. За последние сутки заразились 273 жителя региона, умерло 14.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?