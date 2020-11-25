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МВФ дал печальный прогноз российской экономике

Источник:
ТАСС
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Фото: Elvert Barnes / Attribution-ShareAlike License

Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году до 4%, по росту в 2021 году — до 2,5%, говорится в докладе фонда о влиянии COVID-19 на российскую экономику.

«В целом, по нашим прогнозам, в этом году экономика сократится примерно на 4%, а в следующем году вырастет примерно на 2,5%», — приводит ТАСС доклад фонда.

МВФ отметил, что начавшееся летом восстановление экономики России сейчас находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы.

«Решительные ответные меры правительства и центрального банка помогли смягчить воздействие кризиса. Повышенные социальные пособия и пособия по безработице позволили поддержать доходы домохозяйств в период, когда это было необходимо», — говорится в докладе.

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По оценкам МВФ, даже если Россия выйдет из кризиса без относительно серьезных долгосрочных последствий, структурные ограничения будут по-прежнему тормозить развитие экономики.

«За годы, предшествовавшие кризису, темпы роста составили в среднем лишь 1,5%, что является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России. Такие темпы недостаточны для того, чтобы обеспечить приближение к показателям стран с развитой экономикой», — указали эксперты фонда.

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Экономика #Промзона #Деньги
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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?