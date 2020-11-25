Проезд в автобусах Новокузнецка временно стал бесплатным

Проезд в автобусах компании «Питеравто», которая неудачно начала транспортную реформу в Новокузнецке, вызвав огромные очереди на остановках, будет бесплатным до конца ноября, сообщил Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram-канале.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась неделю назад. Новый перевозчик допустил значительные задержки в движении автобусов, люди не могли уехать на работу и домой. На этой неделе пассажиры и представители старых перевозчиков встречались с администрацией города, разговор прошел на повышенных тонах.

«По итогам переговоров с руководством компании "Питеравто" принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка», — написал Цивилев.

По словам главы региона, руководство новой компании-перевозчика «полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее». В свою очередь правительство Кузбасса поддерживает транспортную реформу в Новокузнецке.

Мэрия Новокузнецка решила заменить мелких перевозчиков на крупного оператора, в результате обслуживанием большинства городских маршрутов займется компания «Питеравто», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. В рамках реформы сокращается количество городских маршрутов с 80 до 50 за счет исключения дублирующих, а дизельный транспорт меняется на газомоторный, чтобы сократить выхлопы в атмосферу.