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Проезд в автобусах Новокузнецка временно стал бесплатным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проезд в автобусах компании «Питеравто», которая неудачно начала транспортную реформу в Новокузнецке, вызвав огромные очереди на остановках, будет бесплатным до конца ноября, сообщил Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram-канале.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась неделю назад. Новый перевозчик допустил значительные задержки в движении автобусов, люди не могли уехать на работу и домой. На этой неделе пассажиры и представители старых перевозчиков встречались с администрацией города, разговор прошел на повышенных тонах.

«По итогам переговоров с руководством компании "Питеравто" принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка», — написал Цивилев.

По словам главы региона, руководство новой компании-перевозчика «полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее». В свою очередь правительство Кузбасса поддерживает транспортную реформу в Новокузнецке.

Мэрия Новокузнецка решила заменить мелких перевозчиков на крупного оператора, в результате обслуживанием большинства городских маршрутов займется компания «Питеравто», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. В рамках реформы сокращается количество городских маршрутов с 80 до 50 за счет исключения дублирующих, а дизельный транспорт меняется на газомоторный, чтобы сократить выхлопы в атмосферу.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?