Борис Моисеев одобрил исполнение «Голубой луны» Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Николай Трубач перепели хит конца 90-х «Голубая луна» в эфире шоу «Суперстар. Возвращение». Телеведущая сообщила в Instagram, что Борису Моисееву ремейк песни понравился.

Дуэт Бузовой и Трубача выступили на шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ. Цель проекта — возродить старые хиты, подключив к их исполнению современных популярных артистов. По словам Ольги Бузовой, ремейк «Голубой луны» одобрил Борис Моисеев, который в 90-х исполнял песню с Трубачом.

«Особенно приятно, что первый исполнитель этой песни, которая доносилась из каждого утюга, лично нас благословил на ремейк культовой песни. Я очень волновалась, и несколько раз перезаписывала трек. Как мне сказали — новая версия трека очень понравилась Борису Моисееву», — написала Бузова в Instagram.

«Голубая луна» была создана в 1997 году. Сперва Трубач исполнял песню один, но вскоре было решено создать дуэт с Борисом Моисеевым. Премьера песни в исполнении дуэта Моисеева и Трубача состоялась на телевизионном фестивале «Песня года — 98», после чего «Голубая луна» в одночасье приобрела широкую популярность.