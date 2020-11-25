Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и они обсудили ход реализации договоренностей о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев [в Нагорном Карабахе], эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения. Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов», — говорится в сообщении.

Путин и Тайип Эрдоган также обсудили вопросы, касающиеся гуманитарных проблем Нагорного Карабаха, в том числе связанных с возвращением беженцев и сохранением культурных объектов.

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«Детально и во всех аспектах обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху», — сказано в сообщении.

Россия, Азербайджан и Армения 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта вошли российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.