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Xiaomi представила смартфон Poco M3 с оригинальным дизайном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © POCO

Компания Xiaomi представила смартфон Poco M3, презентация прошла на официальном YouTube-канале производителя. Аппарат отличает оригинальный дизайн, демократичная цена и высокие технические характеристики, что может сделать его бестселлером на рынке.

Poco M3 выделяется необычной внешностью — черная площадка под камеры занимает большую площадь задней панели. При этом фронтальная камера с 8-мегапиксельным сенсором традиционно установлена в небольшом экранном вырезе.

Экран смартфона выполнен по технологии IPS с разрешением Full HD+. 6,53-дюймовая матрица работает на частоте 60 герц, за ее сохранность отвечает стекло Corning Gorilla Glass 3. Аппарат также получит необычно емкую батарею объемом 6000 мАч.

Сзади расположена тройная камера с 48-мегапиксельным основным блоком, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макромодулем. Несмотря на необычный внешний вид блока, возможности по съемке фото и видео у смартфона довольно скромные.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 662, в составе которого графический ускоритель Adreno 610. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Стоимость новинки начинается от 11 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

senik

Ни чего хорошего про этого сказать не могу, а по сему буду молчать.........