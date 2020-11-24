Xiaomi представила смартфон Poco M3 с оригинальным дизайном

Компания Xiaomi представила смартфон Poco M3, презентация прошла на официальном YouTube-канале производителя. Аппарат отличает оригинальный дизайн, демократичная цена и высокие технические характеристики, что может сделать его бестселлером на рынке.

Poco M3 выделяется необычной внешностью — черная площадка под камеры занимает большую площадь задней панели. При этом фронтальная камера с 8-мегапиксельным сенсором традиционно установлена в небольшом экранном вырезе.

Экран смартфона выполнен по технологии IPS с разрешением Full HD+. 6,53-дюймовая матрица работает на частоте 60 герц, за ее сохранность отвечает стекло Corning Gorilla Glass 3. Аппарат также получит необычно емкую батарею объемом 6000 мАч.

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Сзади расположена тройная камера с 48-мегапиксельным основным блоком, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макромодулем. Несмотря на необычный внешний вид блока, возможности по съемке фото и видео у смартфона довольно скромные.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 662, в составе которого графический ускоритель Adreno 610. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Стоимость новинки начинается от 11 тысяч рублей.