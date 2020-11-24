Астроном оценил угрозу для Земли от астероида Апофис

Угроза столкновения Земли с астероидом Апофис в 2068 году носит гипотетический характер, на сегодня орбита небесного тела считается безопасной, сообщил Sibnet.ru астроном МГУ Алексей Князев.

Ранее СМИ опубликовали доклад американского астронома Дэвида Толена, представленный в ходе собрания Отделения планетарных наук Американского астрономического общества. Ученый заявил, что из-за так называемого эффекта Ярковского Апофис отклоняется от расчетной траектории и постепенно сближается с Землей, что увеличивает вероятность столкновения.

«По Туринской шкале, которая оценивается опасность небесных тел для Земли, Апофис имеет ноль баллов — это означает, что вероятность столкновения объекта с Землей просто ничтожна», — сказал Князев.

По его словам, первоначально Апофис действительно считался опасным для Земли небесным телом, однако уже в 2006 году были получены уточненные данные по орбите астероида, которые позволили обнулить угрозу.

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Апофис был обнаружен в 2014 году, его радиус составляет около 185 метров. В 2013 году он прошел рядом с Землей, теперь небесное тело сблизится с нашей планетой на минимальное расстояние от 31 до 38 тысяч километров в 2029, 2036 и 2068 годах.

Эффект Ярковского проявляется, когда солнечные лучи падают на одну сторону объекта в космическом пространстве. Обычно это приводит к появлению реактивного импульса за счет нагревания и остывания одной стороны и придает небесному телу дополнительное ускорение.

Расчеты показывают, что в случае падения Апофиса на Землю взрыв уничтожил все живое на территории площадью более тысячи квадратных километров, а диаметр кратера составил бы порядка 6 километров.